Студентам УрФУ в мессенджеры пишут "поддельные" проректоры или деканы

В Уральском федеральном университете предупредили о мошенниках, которые атаковали студентов вуза.

Как сообщает официальный Telegram-канал УрФУ, в последнее время к ним поступает все больше сигналов о том, что студентам пишут в мессенджеры или звонят "поддельные" проректоры или деканы. Учащиеся попадаются на уловки аферистов и переводят им крупные суммы денег.

"Будьте бдительны и проверяйте, с кем вы общаетесь", - призывают в вузе.

Там советуют прекратить любое подозрительное общение и сообщить об этом в управление безопасности университета.

Напомним, сегодня стало известно, что телефонные мошенники придумали новый способ, как выманить деньги у россиян.