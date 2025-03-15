Обвиняемого в хулиганстве со стрельбой у детсада в Новой Москве поместили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест мужчину, обвиняемого в хулиганстве со стрельбой у детского сада в Новой Москве.

Как сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы, фигурантом дела является Юрий Андреев. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Следствие вышло с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Постановлением Троицкого районного суда Москвы оно было удовлетворено. Андреев будет находиться под домашним арестом 1 месяц и 29 суток.

Накануне в Новой Москве произошла стрельба у детского сада. Сообщалось, что причиной инцидента мог стать конфликт между взрослыми. Среди детей пострадавших нет.