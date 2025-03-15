Минсельхоз объявил о начале поставок российского вина в Таиланд

Россия начала экспортировать свое вино в Таиланд. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

"Стоит отметить начало поставок российского вина в Таиланд, значительный интерес для российских экспортеров представляет Китай. Также в рамках стратегии продвижения отечественных вин выделены как перспективные направления Вьетнам и Израиль", - рассказали РИА Новости в министерстве.

В ведомстве отметили, что ключевыми партнерами России в стоимостной структуре отечественного экспорта вин в прошлом году были Белоруссия, Казахстан, Китай и Турция. При этом основной рост поставок вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан и Туркмению.

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