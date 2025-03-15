СМИ сообщили о возможном допинге у хоккеиста ЦСКА

Нападающий московского ХК ЦСКА Владислав Каменев мог сдать положительный допинг-тест. Информация об этом появилась сегодня в ряде спортивных СМИ.

Утверждается, что в организме форварда якобы обнаружен мельдоний. Ни столичный клуб, ни сам хоккеист ситуацию пока не прокомментировали.

Сегодня вечером ЦСКА предстоит матч с московским "Динамо" в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команды в таблице Западной конференции разделяет всего два очка, в случае победы в основное время армейцы окажутся выше.

Стоит отметить, что Каменев принимал участие в матче ЦСКА с екатеринбургским "Автомобилистом" в рамках открытия "УГМК-Арены", которое состоялось этот понедельник. Армейцы одержали победу, но нападающий какими-либо результативными действиями в этой игре не отметился.