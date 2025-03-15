На Кольцевой линии Московского метро впервые за 70 лет построят станцию

Впервые за 70 лет на Кольцевой линии Московского метро построят новую станцию. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, станция получила название "Достоевская". По его данным, работы ведутся в историческом центре Москвы, рядом с действующей веткой. Сейчас там монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры.

Собянин отметил, что новая станция улучшит транспортное сообщение в Мещанском районе и обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской линии на Кольцевую. Мэр добавил, что второй вестибюль значительно сократит путь от метро до многофункционального комплекса "Олимпийский".

В Екатеринбурге, между тем, власти все еще думают о второй ветке метро. Недавно в мэрии города задумались о трассировке метро через Юго-Запад.