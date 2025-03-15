Министр спорта России исключен из санкционного списка Евросоюза

Министр спорта России, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев исключен из санкционного списка Евросоюза.

Как сообщает РИА Новости Спорт, это следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Из раздела "физлица" исключены имена Михаила Дегтярева и еще нескольких человек.

Издание отмечает, что страны союза после долгих дискуссий в последний момент согласовали продление персональных антироссийских мер еще на полгода. Срок действия санкций истек сегодня, 15 марта.

Напомним, на этой неделе министр Дегтярев посетил Екатеринбург, где принял участие в открытии новейшей "УГМК-Арены".