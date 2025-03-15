Сезон проката электросамокатов в Москве открыли на неделю раньше

В Москве открыт новый сезон проката электросамокатов и велосипедов. Об этом Накануне.RU сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Для москвичей и гостей города уже доступно 60 тысяч электросамокатов и более 20 тысяч велосипедов сервиса "Велобайк" и других операторов.

"В этом году сезон открыли на неделю раньше с приходом в город климатической весны. В случае осадков или возвращения отрицательных температур сервисы аренды будут поставлены на паузу до улучшения погодных условий", - пояснили в департаменте.

По данным ведомства, сегодня в столичных сервисах проката электросамокатов зарегистрировано 5 млн человек, а велопрокатом пользуются почти 2 млн горожан. Также в Москве с этого года изменены правила проката самокатов: теперь их смогут арендовать только пользователи, прошедшие верификацию в приложении аренды через Mos ID. При этом потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Если там уже есть подходящий аккаунт, достаточно пройти по ссылке в приложении сервиса аренды и авторизоваться через Mos ID.

"Это позволит контролировать доступ к сервису несовершеннолетних, а также быстрее выявлять нарушителей правил дорожного движения", - добавили в департаменте.

Как сообщало Накануне.RU, недавно жители Екатеринбурга выступили за то, чтобы полностью запретить электросамокаты на улицах города.