Мизулина ищет девушку, которой сделали предложение у инсталляции с Shaman в Екатеринбурге

Глава "Лиги безопасного интернета" и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина хочет найти девушку, которой сделали предложение возле инсталляции с певцом Shaman в Екатеринбурге.

Недавно Ярослав Дронов (Shaman) и Мизулина официально заявили, что они пара. Это произошло на концерте "Ты моя" в "Live Арене". После этого в самом центре Екатеринбурга появилась инсталляция, на которой изображены Екатерина и Ярослав. Над ними в огромном сердце расположена надпись "Любите, создавайте семьи".

Как сообщила сегодня Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале, появилось видео, как у инсталляции в столице Урала парень сделал девушке предложение. Общественница поздравила молодых людей.

"Говорят, что девушка – моя подписчица. Найдись, пожалуйста", - написала Мизулина.

С какой целью она разыскивает будущую невесту, Екатерина не уточнила. Также пока неизвестно, откликнулась ли девушка на ее призыв.