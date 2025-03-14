14 Марта 2025
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор поставил задачи по актуализации Стратегии развития Астраханской области

Сегодня на заседании Регионального Совета Астраханской области под председательством губернатора Игоря Бабушкина озвучили ряд предложений по актуализации Стратегии социально-экономического развития региона. До конца 2025 года документ должны утвердить в астраханском правительстве.

Губернатор подчеркнул, что Региональный совет создан по аналогии с Госсоветом и призван стать эффективной площадкой для обсуждения важных для области вопросов. На сегодняшний день главная задача – до декабря создать и утвердить обновлённую Стратегию социально-экономического развития Астраханской области до 2036 года с учётом интересов жителей региона.

Зампредседателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития региона Элина Полянская отметила, что на федеральном уровне принят ряд стратегических документов, обозначающих цели и задачи развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Нацпроекты, пул которых обновился в этом году, станут главными инструментами их реализации. 

Одним из новых векторов Стратегии развития региональный минэк предлагает сферу креативных индустрий. Это понятие объединяет такие направления как архитектура и дизайн, мода, кинопроизводство, народные художественные промыслы, реклама, СМИ и новые медиа, видеоигры и т.д. По предварительной оценке, в Астраханской области к сфере креативных индустрий относятся 1800 хозяйствующих субъектов.  

(2025)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин поручил уделить этому вопросу отдельное внимание. Результатом должно стать повышение узнаваемости местных брендов, создание новых рабочих мест и повышение туристической и инвестиционной привлекательности региона. 

В числе других направлений актуализации Стратегии  – адаптация к климатическим изменениям. Для Астраханской области характерными рисками являются жара, засуха, ветра и подтопление территорий. В регионе сформирован перечень климатически уязвимых объектов капитального строительства и жилого фонда – всего их 689. Их утрата по причине погодных и природных катаклизмов может принести ущерб бюджету на 16,2 млрд рублей. Для минимизации рисков актуализировали план адаптации к изменениям климата Астраханской области.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Глава региона подчеркнул, что к обновлению Стратегии развития должны подключиться все министерства и ведомства, отраслевые эксперты, представители общественности. Основная работа по формированию предложений будет вестись в профильных комиссиях Регсовета.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Также на заседании сегодня обсудили реализацию областной программы «Победоносец». Игорь Бабушкин отметил важность проявления особого внимания к участникам специальной военной операции. В том числе это касается содействия в их трудоустройстве после окончания службы. Те же бойцы, которые пройдут обучение по программе «Победоносец», должны иметь возможность занять руководящие должности в органах власти и на различных предприятиях. Губернатор поручил главам районов проработать эти вопросы с хозяйствующими субъектами на территориях их районов.

Теги: игорь бабушкин, стратегия развития астраханской области, креативные индустрии, новые нацпроекты


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