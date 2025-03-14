Путин пообещал сохранить жизнь украинским военным, если они сложат оружие и сдадутся в плен

Президент России Владимир Путин рассмотрел просьбу главы США Дональда Трампа "пощадить украинских военных", попавших в "котел" около Суджи.

"В случае сложения оружия и сдачи в плен украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение, в соответствии с нормами международного права и законами Российской федерации", - заявил российский лидер, открывая совещание Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения, которые Генпрокуратурой квалифицируются как терроризм. Путин подчеркнул, что с пониманием относится к призыву Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. Чтобы реализовать эти предложения, нужен приказ военно-политического руководства Украины о сложении оружия и сдаче в плен.

Отметим, что группировка ВСУ, окруженная в Курской области, разделена на несколько частей. В "котле" могут находиться от 4 до 6 тысяч украинских военных - рекордное число для СВО.

Ранее Путин назвал окруженных бойцов ВСУ "террористами" и призвал поступать с ними в соответствии с законодательством.