Сергей Ситников оценил реализацию программ привлечения молодых специалистов на костромские предприятия

ОАО "Цвет", которое сегодня посетил глава Костромской области, было основано 58 лет назад как завод красильно-отделочного оборудования. Все начиналось с производства оборудования для обработки текстильных материалов. Сегодня предприятие выпускает емкостное технологическое оборудование самого широкого применения.

Теперь это производственное предприятие полного цикла - от проектирования до изготовления емкостного оборудования для пищевой, лакокрасочной, парфюмерно-косметической и фармацевтической отраслей промышленности, не уступающее по всем характеристикам оборудованию, производимому в странах Европы и США. Основными и постоянными потребителями и партнерами завода являются ОАО ПК «Балтика», ООО «Аква Стар», ОАО «Останкинский пивоваренный завод» и др.

Сегодня ОАО «ЦВЕТ» реализует губернаторскую программу подготовки кадров. В 2024 году с костромскими машиностроительным и отраслевых технологий техникумами были заключены четырехсторонние договоры - о сотрудничестве и совместной деятельности по подготовке кадров по профессиям и специальностям среднего профессионального образования. На предприятии предоставляется возможность прохождения производственной практики студентам костромских вузов и техникумов с последующим трудоустройством.

Руководитель предприятия Алексей Созинов поблагодарил губернатора за особое внимание к вопросу подготовки кадров для костромских производств, отметил высокий уровень образования в системе среднего профобразования.

«Когда вы к нам первый раз приезжали на предприятие, тогда еще эту тему поднимали, за нас ратовали и все начали наконец шевелиться, работать в этом направлении. И качество выпускников за последние три года все лучше и лучше, что называется «глаз радуется», - отметил генеральный директор ООО «Цвет».

В ходе рабочего визита на предприятие губернатор Костромской области Сергей Ситников пообщался с сотрудниками, молодыми специалистами.

Максим Карпушенков, выпускник колледжа отраслевых технологий, рассказал, что пришел работать на завод сварщиком. Причем, в ходе обучения он проходил здесь практику.

«Приняли хорошо. За мной закрепили наставника, который на первых этапах мне все объяснял, показывал. Потом уже сам освоился. И при выборе места работы я уже понимал, что приду сюда, где все знакомо, где все нравится», - рассказал Максим.

Мастер Михаил Воронкин работает на заводе «Цвет» уже 15 лет. Поступил на завод сразу после окончания университета, пришел по стопам родителей, у которых стаж по 30-40 лет. «Работа устраивает. Хорошая зарплата, уважение в коллективе. Коллектив дружный. Корпоративная культура развита, вместе праздники отмечаем - День машиностроителя и другие», - отметил Михаил Воронкин.

Анастасия Гузанова, мастер участка упаковки, - единственная девушка в такой должности. Стаж ее работы 7 лет.

Губернатор поинтересовался семейным положением Анастасии, девушка ответила, что претендент на руку и сердце есть и он работает на этом же заводе. Глава региона посоветовал не затягивать со свадьбой.

Кстати, на предприятии есть система мероприятий по социальной поддержке работников и их семей: компенсация стоимости путевок в детские лагеря Костромской области, санаторно-курортное лечение работников и их семей, материальная выплата работникам в связи с рождением ребёнка. Ежегодно на эти цели из бюджета предприятия выделяется около 5 млн рублей. Выполняется установленная квота по трудоустройству инвалидов – сегодня трудоустроено 10 человек с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе рабочего визита глава региона обсудил с руководителями завода, департамента экономического развития и администрации Костромы ход реализации данных ранее поручений о предоставлении предприятию земельного участка для расширения производства. Участок имел обременение, в собственность города был возвращен через судебные разбирательства, рассказал глава администрации Алексей Смирнов. Сейчас идет подготовка его передачи.

Еще одно поручение Сергея Ситникова касалось организации изготовления на заводе «Цвет» оборудования для производства специальной ткани, из которых шьют костюмы, защищающие военнослужащих – участников СВО от обнаружения с помощью тепловизора.

Сергей Ситников также посетил конструкторское бюро предприятия, высоко оценил профессионализм сотрудников. Практически вся выпускаемая продукция разрабатывается с нуля местными специалистами. Для команды профессионалов предоставлены современные помещения с современным оборудованием.

«Что сегодня приятно порадовало – когда разговариваешь с людьми, с молодежью, то все сразу рассказывают, почему здесь работают, почему остались в коллективе. Ответы простые – хорошо встретили на практике, хороший коллектив, ко мне здесь уважительно относятся. Но это принципиально важный вопрос. Для русского человека тема отношения к сотруднику очень и очень важна», - подчеркнул Сергей Ситников.