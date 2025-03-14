Главреда "Вечерних ведомостей" снова арестовали

Главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова арестовали в тот же день, когда он вышел из-под предыдущего ареста. Поводом стали два поста, опубликованных в 2020 и 2021 годах в его личном Telegram-канале, в которых была обнаружена демонстрация запрещенной символики.

По сообщению Коммерсант-Урал, решение принял Ленинский райсуд Нижнего Тагила.

Ранее суд отправил главреда "Вечерних ведомостей" под арест за "Пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". Речь идет о посте в Telegram-канале Постникова, опубликованном в 2021 году.