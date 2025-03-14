Трамп попросил Путина "пощадить жизни" украинских военных, попавших в суджанский "котел"

Американский президент Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина о снисхождении к войскам Украины, попавшим в "котел" около Суджи. Такую просьбу передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф на прошедших накануне переговорах с главой РФ.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные дискуссии с Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война, может, наконец закончится. Но в этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими военными и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которую не видели со времен Второй мировой войны",— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Отметим, что группировка ВСУ, окруженная в Курской области, разделена на несколько частей. В "котле" могут находиться от 4 до 6 тысяч украинских военных - рекордное число для СВО.

Ранее Путин назвал окруженных бойцов ВСУ "террористами" и призвал поступать с ними в соответствии с законодательством.

Комментируя предложение США о 30-дневном прекращении огня, он возмутился: "Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан?".