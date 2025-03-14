Причиной стрельбы в детском садике Новой Москвы мог стать конфликт между взрослыми

Правоохранители сообщили, что могло стать причиной стрельбы в садике в Коммунарке в Новой Москве. Пострадавших среди детей нет.

"Произошёл конфликт между супругами. Мужчина выстрелил в нового сожителя бывшей жены из травматического пистолета", - сообщили ТАСС в оперативных службах.

В Новой Москве случилась стрельба в детском саду. Это произошло после того, как в здание ворвался неизвестный с оружием. ЧП произошло в учреждении Bilingual Kids Academy, что на улице Липовый парк. Преступник проник в помещение и выстрелил в человека.