Пермский школьник схватил учительницу за шею и выволок ее из класса

Пермский школьник схватил учительницу за шею и выволок ее из класса, сообщает perm.aif.ru. Инцидент произошел 10 марта в школе №44. Также мальчик разгромил кабинет.

Ученика перевели на домашнее обучение, сообщили в департаменте образования города. В школе состоялся совет профилактики с участием родителей ребенка.

Кроме того, в департаменте образования отметили, что профильный специалист дал рекомендации по корректировке поведения школьника.