Астрахань приводят в порядок после зимы и готовят к озеленению

Администрация Астрахани продолжает работы по приведению города в порядок после зимы.

Сотрудники муниципального предприятия «Чистый город» отмывают ограждения и мосты. Работы уже прошли на Коммерческом мосту. Следующий на очереди – Милицейский.

Коммунальные службы также вышли на крупные магистрали. Отмывают шумовые экраны, леерное ограждение и остановочные комплексы.

Активная подготовка к весне идет и в городском тепличном хозяйстве. Там уже подрастает рассада. В этом году в областном центре высадят 150 тысяч цветов, которые хорошо переносят наш астраханский климат.

"В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделят местам памяти", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Помимо пыли и грязи, специалистам приходится отмывать и надписи, оставленные вандалами. На многих детских площадках – разрушения. Несколько стекол уже разбиты на новых остановках.

"Мы всё, конечно, восстановим, но хочу напомнить простую истину: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Давайте беречь наш регион", - подчеркнул Игорь Бабушкин.