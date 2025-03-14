14 Марта 2025
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80-летие Победы Астраханская область
Фото: t.me/igorsedow

Астраханскому ветерану вручили юбилейную медаль Игорь Седов и Игорь Редькин

В преддверии 80-летия Великой Победы, по Указу Президента Российской Федерации, ветераны, труженики тыла и несовершеннолетние узники концлагерей награждаются юбилейными медалями.

Председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов совместно с главой города Игорем Редькиным навестили Степана Ивановича Гладилина.

За свою жизнь Степан Иванович преодолел много трудностей: в 1943 году он был призван в ряды Советской Армии. Весть о  капитуляции и разгроме фашистских войск он встретил в Румынии. Но война продолжалась на Востоке, и  тогда 19-летний сержант вступил в состав 52 гвардейского миномётного полка для борьбы с японскими захватчиками.

(2025)|Фото: t.me/igorsedow

Сегодня Степану Ивановичу вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

(2025)|Фото: t.me/igorsedow

"Всегда получаю огромное удовольствие от встреч с нашим многоуважаемым ветераном, который всегда остается позитивным и жизнерадостным человеком", - отметил в своем телеграмм-канале Игорь Седов.

Теги: игорь седов, игорь редькин, юбилейная медаль, ветеран


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