Главным архитектором уральского города стал экс-чиновник, осужденный за превышение полномочий

Начальником управления по архитектуре и градостроительству Троицка (Челябинская область) назначен Вадим Герман — бывший замглавы Троицка по городскому хозяйству, ранее осужденный за превышение должностных полномочий. О его назначении сообщает пресс-служба городской администрации.

Вадима Германа задержали в декабре 2020 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Он полностью признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение. По версии следствия, в 2019 г. Герман незаконно передал имущество ЗАО "Теплосервис" в аренду третьим лицам, с установленным в них технологическим оборудованием. "Теплосервис" был причинен ущерб в размере более 9 млн руб. В администрации города обвинение считают надуманным.

С поста вице-мэра по городскому хозяйству Вадим Гераман уволился в апреле 2021 года.