Областной суд вернул в прокуратуру дело экс-директора спецшколы №124 Поддубной

Свердловский областной суд вернул уголовное дело в отношении бывшего директора спецшколы №124 Екатеринбурга Натальи Поддубной обратно в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что в феврале 2025 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное постановление Свердловского областного суда и вернул уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

"Сегодня Свердловский областной суд отменил в отношении Натальи Поддубной приговор Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 18 июня 2024 года. Уголовное дело возвращено прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом", - сообщили в пресс-службе

18 июня этого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Поддубной, признав виновной по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность, повлекшая сексуальное насилие над воспитанниками учреждения". Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты, а также запрет на 2 года на занятие руководящих должностей в образовательных учреждениях.

Однако позднее на приговор поступило апелляционное представление от прокуратуры. Также вердикт обжаловала адвокат осужденной. В итоге областной суд изменил приговор Чкаловского райсуда, отменив его в части, где суд первой инстанции не решил вопрос о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего.

Отметим, что вместо колонии, штрафов или обязанности выплатить компенсацию, Поддубная получила только новую должность учителя географии в "золотой" школе №106 Екатеринбурга.