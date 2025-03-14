Мизулина заявила, что ученики СУНЦ УрФУ жалуются ей на давление от администрации

Глава "Лиги безопасного интернета" и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что ученики СУНЦ УрФУ пожаловались ей на давление со стороны администрации учебного заведения.

На этой неделе в общежитии екатеринбургского лицея случилась вспышка острого гастроэнтерита. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на вечер 12 марта ОКИ была обнаружена у 34 учащихся. У большинства заболевших выявили норовирус, этот же возбудитель был обнаружен у двух сотрудников пищеблока. А в работе самого пищеблока санврачи нашли массу нарушений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Массовое отравление привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад о ходе и результатах расследования.

Как рассказала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале, сейчас ей пишет большое количество учеников СУНЦ УрФУ, утверждающих, что на них оказывается давление со стороны администрации заведения.

"Ребятам якобы запрещают рассказывать о произошедшем, угрожая отчислением и выселением из общежития. Получается, что руководство лицея, вероятно, пытается препятствовать ходу следствия. Кроме того, лицеисты рассказывают о том, что родителей просят забирать из интерната иногородних детей домой, хотя они также могут быть нездоровы", - сообщила Мизулина.

В УрФУ эти заявления пока никак не прокомментировали. Ранее вуз выступал с комментарием по ситуации с массовым отравлением.

Сегодня стало известно, что отравившиеся учащиеся СУНЦ УрФУ постепенно идут на поправку.