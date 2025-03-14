Назначен генконсул России в Кракове

Генеральным консулом России в Кракове (Польша) назначен Сергей Линевич.

О назначении сообщает "Ъ". Дипломат родился в 1959 г.р. В 1983 г. окончил Московский государственный институт международных отношений. Владеет английским, немецким и урду языками. В системе МИД – с 1983 г. С ноября 2016 г. – начальник отдела в Третьем Европейском департаменте. Имеет дипломатический ранг советника первого класса. Женат, есть взрослый сын.

Сейчас в Польше работают три генеральных консульства России – в Кракове, Познани и Гданьске.