В Екатеринбурге после реставрации открыли дом главы города 19-го века

В центре Екатеринбурга после масштабной реставрации открыли уникальное здание 19-го века – "Дом городского головы Ильи Симанова". Об этом сообщил нынешний глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, дом на улице Попова, 4 последние 30 лет находился в заброшенном состоянии. Город мог и вовсе потерять этот объект культурного наследия.

"Помогли найти инвестора, который выкупил особняк и занялся его восстановлением. Эксперты изучили, как здание выглядело в разные эпохи, и со 100% точностью воссоздали по фотографиям и чертежам облик здания со всеми деталями", - сообщил Орлов.

Глава добавил, что с 2021 года в Екатеринбурге отремонтировали 18 исторических зданий, дополнительно инвесторы привели в порядок еще шесть объектов. На 2025 год запланировано начало реконструкции театра "Колизей". Продолжится реставрация музея "Дом Метенкова" и ремонт помещений креативного кластера "Л52".