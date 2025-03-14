Фридмана не исключили из санкционного списка, несмотря на требование Венгрии

Предприниматель Михаил Фридман не был исключен из антироссийского санкционного списка ЕС, несмотря на требование Венгрии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

При этом послы Евросоюза исключили из черного списка трех умерших человек. В отношении других участников перечня санкции продлили еще на полгода, пишет ТАСС.

В апреле 2024 года стало известно, что суд Евросоюза согласился снять персональные санкции с Михаила Фридмана и его бизнес-партнера Петра Авена.

Фридман живет в Великобритании с начала СВО. В 2023 году бизнесмен хотел через суд добиться увеличения лимита снятия средств со своих заблокированных счетов – он доказывал, что содержание особняка Athlone House обходится значительно дороже, чем ему позволяют потратить, но Высокий суд Лондона не согласился с доводами.