Лукашенко высказался об объединении Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Москве в Совете Федерации, высказался об объединении его страны с Россией. По его словам, вряд ли это будет в ближайшее время.

"Если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", - цитирует РИА Новости Лукашенко.

Напомним, лидерам двух стран регулярно приходится опровергать появляющуюся информацию об объединении стран. Например, ещё в 2019 г. это сделал Владимир Путин. Президент тогда напомнил, что, по его мнению, русские, белорусы и украинцы – один народ, пусть и живут в разных странах, однако "никаких оснований для государственного объединения нет".

"У нас нет таких планов, целей нет", - подчеркнул Путин, отвечая на вопрос о возможном объединении двух стран.