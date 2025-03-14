В Челябинске не нашлось желающих построить тоннели для метротрамвая

В Челябинске не удалось найти подрядчика на выполнение работ по сборке тоннелей для метротрамвая. Начальная стоимость контракта составляла более 8,8 млрд руб. Тем не менее, на торги не заявился ни один участник, следует из протокола конкурса на сайте госзакупок.

"По окончании срока подачи заявок 12 марта не подана ни одна заявка на участие в процедуре. Комиссия приняла решение признать процедуру несостоявшейся", — отмечено в протоколе.

При этом поиск исполнителя на выполнение работ планировалось завершить гораздо раньше. Изначально заявки принимались с 6 по 24 февраля, а итоги аукциона планировали подвести 4 марта. 14 февраля сроки приема заявок продлили до 12 марта.

Подрядчика искали для проведения работ на участке от улицы Овчинникова до ДЩК № 5 и № 6 линии "Север-Юг". В частности, нужно было проложить и обделать тоннелепроходческий комплекс и пробурить тоннели. Работы необходимо было начать в марте и завершить в декабре 2026 года.

Заказчиком работ выступает компания "Моспроект-3". Она же является генеральным подрядчиком проекта по строительству метротрама в Челябинске.

Челябинский метротрамвай — система легкорельсового транспорта с подземными участками. Документацию по планировке территории для строительства утвердили в августе 2023 года. Планируется строительство двух линий – "Север – Юг", протяженностью до 10 км с максимальной глубиной остановочного пункта до 45 метров, и "Запад – Восток", протяженностью до 7 км с максимальной глубиной остановочного пункта до 15 метров.