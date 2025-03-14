14 Марта 2025
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Фото: ГИБДД Тюменской области

Двух пострадавших доставили в больницу после ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Медики рассказали о состоянии людей, пострадавших в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным областного департамента здравоохранения региона, в больницу были доставлены двое из трех пострадавших. Третьему помощь оказали на месте.

"Медики констатировали смерть одного пострадавшего и оказали помощь трем пациентам. Одному помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. После осмотра и оказания помощи двух пациентов доставили в Областную больницу №3 города Тобольск: один пациент в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, второй в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении департамента здравоохранения региона.

Напомним, авария произошла на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем ГАЗель Next. К ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели ТОСЭР, МЧС России и другие экстренные службы.

Через некоторое время в автомобили спецслужб, прибывших на место аварии, въехал большегруз. Повреждения получили две машины МЧС и патрульный автомобиль ДПС.

Теги: ДТП, большегруз, МЧС, ДПС, автобус


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