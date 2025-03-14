ВС России освободили Гончаровку в Курской области

Российские войска освободили село Гончаровка в Курской области, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка", — говорится в сводке министерства.

Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

12 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ.

Как сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, войска России освободили более 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. За последние пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта и 259 кв. км территории региона.