В Одессе убит националист Ганул

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил о гибели Демьяна Ганула.

"По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула", - написал Гончаренко в своём telegram-канале.

РБК напоминает, что Демьян Ганул – одесский активист, лидер праворадикальной организации "Уличный фронт" и бывший участник "Правого сектора" (организация признана в России экстремистской и запрещена), в одесской ячейке которого он руководил "силовым блоком". РИА Новости уточняет, что Ганул – организатор поджога Дома профсоюзов, состоявшегося 2 мая 2014 г., который привёл к гибели людей.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов