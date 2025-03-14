Отравившиеся студенты СУНЦ УрФУ идут на поправку

Минздрав Свердловской области сообщил о положительной динамике в самочувствии учащихся СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, отравившихся накануне.

"32 пациента, в том числе 31 ребенок, в настоящее время получают необходимое лечение в стационарах свердловских больниц. Медики фиксируют у всех госпитализированных отчетливую положительную динамику состояния здоровья", - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что на этой неделе в общежитии лицея случилась вспышка острого гастроэнтерита. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на вечер 12 марта ОКИ была обнаружена у 34 учащихся. У большинства заболевших выявили норовирус. Тот же возбудитель был обнаружен у двух сотрудников пищеблока. А в работе самого пищеблока санврачи нашли массу нарушений.

Уголовное дело уже возбудили, проверку организовали как следователи, так и прокуратура. Массовое отравление привлекло внимание и главы СК РФ Александра Бастрыкина

В УрФУ также сделали заявление о вспышке острого гастроэнтерита в общежитии вузовского лицея.