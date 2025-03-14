Сургутский депутат раскритиковал Матвиенко, предложившую остановить поток абитуриентов из регионов в столичные вузы

Депутат думы Сургута Евгений Барсов в интервью "Вестнику Сургутского района" раскритиковал идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ограничить прием студентов из регионов в столичные вузы.

Депутат заявил, что каждый может сам решать, куда поступать.

"Хочет ехать в Москву, пусть едет в Москву. Если он этого хочет, и он это может. В России Ломоносовы не перевелись. Они будут всегда. Я думаю, наши будущие великие умы, ученые пойдут туда, куда их душа зовет. Все принимают сами свои решения, хоть там кто скажет", – сказал Евгений Барсов.

Валентина Матвиенко ранее призывала сократить прием региональных абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, чтобы прекратить "перепроизводство невостребованных специалистов". По ее словам, столичные университеты начали "штамповать" специалистов по профессиям, которые не нужны в таком количестве. Но в Москву и Санкт-Петербург едет молодежь из регионов и уже не возвращается назад. Этот процесс нужно остановить.

После заявления ряд общественников и депутатов идею не поддержали. 13 марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что слова Матвиенко неправильно поняли. Других заявлений о ситуации от самой Валентины Матвиенко не было.