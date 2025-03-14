Сырский - это раковая опухоль ВСУ, заявили в Раде

Главком ВСУ Сырский - это раковая опухоль, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая, комментиря поражение ВСУ в Курской области.

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Он лично лжет Зеленскому, поддерживает и поощряет культуру лжи в армии, лично следит за тем, чтобы коррупционеров в армии не наказывали.

"Сырский - это опухоль ВСУ, которая изначально была условно доброкачественной, далее приобрела злокачественный характер, разъедает украинское войско с каждым днем. Опухоль уже дала многочисленные метастазы и уничтожила многих перспективных людей, в том числе и физически. Сырский - рак ВСУ", - описала его Безуглая.

В Раде тоже него негодовали. Депутат Людмила Буймистер обвинила высшее руководство в сокрытии сведений о поражении в Курской области и бездействии. Они призвала созвать срочное заседание комитета нацбезопасности и обороны с участием Сырского, чтобы он лично доложил о происходящем. Но голосов не хватило. Депутат София Федина заявила, что это было преступным решением - просто проигнорировать гибель множества украинских боевиков.

"Если бы вы хоть немного отвлеклись от своих дел, вам бы было понятно, насколько критична там ситуация, как много погибших, пропавших без вести и пленных украинских военнослужащих", – возмутилась Федина.

Безуглая же написала, что у Сырского есть план - обменять Курскую область на Сумскую.