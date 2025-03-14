Блогер Бумага решил обанкротить свой бизнес в России

Блогер Влад Бумага собрался объявить банкротом свою организацию "Бумажная бумага". Структура уведомила кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

Это следует из карточки ООО "Бумажная бумага" на госпортале "Федресурс". О намерении извещено 11 марта. Видом деятельности предприятия указано "Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности".

Одно из крупных появлений Влада Бумаги в российской медиасреде состоялось 19 декабря 2024 г. В тот день блогер зада вопрос президенту России Владимиру Путину, который проводил "прямую линию". Президент тогда объяснил, почему в России решили замедлить "Ютуб". По его мнению, блокировка платформы обусловлена действиями компании Google.

"Дело в том, что когда Гугл, хозяин YouTube, создавал здесь у нас свою сеть, он создал и соответствующие "дочки" в России: юристы, которым он платил, сервис соответствующий создавал, который надо обслуживать", - сказал Путин.