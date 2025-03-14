Управление культуры Нижневартовска возглавила Светлана Селиванова

Управление культуры администрации Нижневартовска обрело нового руководителя. На должность начальника управления назначена Светлана Селиванова, которая с 2011 по 2022 год уже работала в мэрии. Она возглавляла департамент общественных коммуникаций при трех градоначальниках, а, будучи заммэра, курировала СМИ и молодежную политику.

Светлана Селиванова имеет большой опыт реализации успешных кейсов, при ней в Нижневартовске развивались волонтерские движения и молодежные клубы, в городе была открыта первая в Югре Арт-резиденция "Ядро", реализовывались такие проекты как "Добродом", "Экоквант", "Космоквант" и #ЯрчеГород.

Сейчас, после назначения на пост начальника управления культуры, Светлане Селивановой в первую очередь предстоит заняться организацией мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, и крупнейшего югорского фестиваля "Самотлорские ночи".

Пост начальника управления культуры мэрии остается вакантным с декабря 2024 года, когда на фоне череды скандалов в подведомственных учреждениях должность покинула Елена Шипицина. Она занимала пост с сентября 2023 года, и уже тогда наблюдатели отмечали ее "темный" бэкграунд.