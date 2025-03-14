Россиянина приговорили к пожизненному заключению в Финляндии

Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) суд Финляндии приговорил к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях на Украине в 2014 году. Об этом рассказала РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.

"Тордена приговорили к пожизненному заключению", - сказала Мальгина.

Дело Тордена в суде Хельсинки проходило с 5 декабря 2024 года по 31 января 2025-го. Его обвинили в пяти военных преступлениях. Тогда он занимал должность заместителя командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". Она принимала участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

По утверждению обвинения, в 2014 году это подразделение уничтожило 22 украинских солдата. Также они якобы обстреляли грузовик и легковой автомобиль.

Доказательством этому послужили видеозаписи из соцсетей.

Мужчина свою вину не признал.