Politico: ЕС готовит масштабный проект возрождения военной промышленности

ЕС намерен запустить масштабный проект по наращиванию инвестиций в военно-промышленный комплекс и увеличению объемов военного производства. Цель - противостояние России, в том числе на Украине, в условиях сокращения американского участия в обеспечении европейской безопасности. Об этом пишет Politico.

Документ должен быть представлен лидерам ЕС на следующей неделе. Россия названа "экзистенциальной угрозой" для Европы, которую нужно сдерживать даже после мирного соглашения с Украиной. Украине же нужно оказывать военную помощь, включая предоставление артиллерийских снарядов, систем ПВО, продолжение обучения украинских боевиков, размещение заказов в оборонной промышленности Украины и вообще более тесное вовлечение Украины в схемы военного финансирования ЕС.

Европе необходимы закупки в приоритетном порядке европейской военной продукции, а также совместные закупки вооружений, чему может помочь Еврокомиссия.

Накануне издание Bloomberg проанализировало и пришло к выводу, что Европе может потребоваться более десяти лет на перевооружение. The Wall Street Journal считает, что Европа не сможет выполнить планы по наращиванию военного потенциала и противостоять России без США.