Уолтц: США не исключают закрепления за РФ Донбасса и Крыма

Соединенные Штаты не исключают закрепление суверенитета России над новыми территориями в мирном соглашении по урегулированию конфликта на Украине. Как заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News, данный вариант весьма возможен.

При этом он отметил, что все варианты мирного решения конфликта пока находятся на стадии обсуждения.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на встрече в Джидде 11 марта.