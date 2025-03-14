Работникам подведомственного Рособрнадзору института вменили хищение 100 млн из бюджета

Работники института организовали схему с привлечением подконтрольных учреждению организаций и заключением фиктивных договоров на выполнение работ. Похищено более 100 млн руб. из бюджета.

Сотрудникам подведомственного Рособрнадзору "Федерального института оценки качества образования" вменили хищение бюджетных денег. Речь идёт о сумме в 100 млн руб.



