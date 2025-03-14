США возобновят поставки на Украину бомб GLSDB

Вашингтон намерен возобновить отправку Киеву высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB вместо тактических ракет ATACMS, запасы которых иссякли у ВСУ в конце января, сообщает Reuters.

По данным источников, ВСУ смогут применить GLSDB на поле боя уже в ближайшее время.

Снаряды якобы были "модернизированы, чтобы лучше противостоять российским системам радиоэлектронного подавления", передает агентство.

Напомним, 11 марта Вашингтон заявил, что отменяет паузу в обмене разведданными с Киевом и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности.

Бомба малого диаметра наземного базирования (англ. GLSDB) — оружие, созданное компаниями Boeing и Saab Group, которые модифицировали "бомбу малого диаметра" (SDB) от "Боинг" (GBU-39), добавив ракетный двигатель. Оружие запускается из наземных ракетных комплексов (РСЗО) M270 и M142 HIMARS. Дальность действия дальнобойных снарядов GLSDB составляет до 150 км. GLSDB должны компенсировать нехватку ракет ATACMS, которые могут достигать целей на расстоянии до 300 километров.