14 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Главреда "Вечерних ведомостей" будут судить за пост с символикой "лимоновцев"*

Причиной, по которой главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова сразу после освобождения могут снова отправить под суд, послужил пост от 2021 года в его Telegram-канале. Там была опубликована фотография с символикой партии "Другая Россия Э.В. Лимонова"*

Как рассказали Накануне.RU в "Вечерних ведомостях", в публикации сообщалось о митинге КПРФ в 2021 году, где засветились пермские "лимоновцы"*, задержанные через два дня после протестной акции. При этом, пост, как и другие спорные публикации, были удалены еще 1 марта, из-за чего можно предположить, что материалы по делу были собраны заранее.

Напомним, что административный арест Постникова завершится сегодня - 14 марта в 17.29. Редакция подозревает, что их главного редактора могут арестовать по новому делу еще до этого момента.

Ранее суд отправил главреда "Вечерних ведомостей" под арест за "Пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". Речь идет о посте в Telegram-канале Постникова, опубликованном в 2021 году.

*Учредителями партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" являются члены Национал-большевистской партии, которая запрещена на территории России и признана террористической.

Теги: Вечерние ведомости, Постников, Лимонов*, задержание, суд


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.03.2025 14:38 Мск Главреда "Вечерних ведомостей" снова отправят под суд сразу же после освобождения

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