Мощное землетрясение произошло сегодня на Камчатке
Мощное землетрясение произошло сегодня утром рядом с Петропавловском-Камчатским. Об этом сообщает управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.
Магнитуда подземных толчков достигала 5,1 балла. По словам экспертов, это считается сильным землетрясением. Эпицентр находился в 94 километрах от столицы региона.
"Подземные толчки ощущались в краевой столице силой до 4 баллов, в Елизово и Вилючинске силой до 3 баллов", — рассказали в МЧС.
Угрозы цунами в регионе нет.
В середине февраля в одном из районов республики Алтай произошло землетрясение. Оно случилось в 8.48 в Кош-Агачском районе. Магнитуда составила 6,4. Толчки ощущались по всей территории республики Алтай.