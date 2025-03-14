Мощное землетрясение произошло сегодня на Камчатке

Мощное землетрясение произошло сегодня утром рядом с Петропавловском-Камчатским. Об этом сообщает управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

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Магнитуда подземных толчков достигала 5,1 балла. По словам экспертов, это считается сильным землетрясением. Эпицентр находился в 94 километрах от столицы региона.

"Подземные толчки ощущались в краевой столице силой до 4 баллов, в Елизово и Вилючинске силой до 3 баллов", — рассказали в МЧС.

Угрозы цунами в регионе нет.

В середине февраля в одном из районов республики Алтай произошло землетрясение. Оно случилось в 8.48 в Кош-Агачском районе. Магнитуда составила 6,4. Толчки ощущались по всей территории республики Алтай.