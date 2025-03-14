Фальков заявил об огромном дефиците кадров при массовой "штамповке" юристов и экономистов

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о нехватке специалистов почти по всех отраслях.

"У нас дефицит практически во всех отраслях специалистов, а при этом мы выпускаем огромное количество до сих пор юристов и экономистов, в том числе платно обучают вузы, но они не находят себя по профессии", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Именно из-за нездоровой диспропорции в системе подготовки кадров и идет активное обсуждение возможной обязательной отработки по распределению по окончании вуза. Этот вопрос потеряет актуальность, когда большинство выпускников вузов будут трудоустраиваться по специальности, считает министр. Пока же властям нужно взять под контроль прием на платные места в вузах, потому что несколько вузов злоупотребляют набором на платные места.

Этот вопрос подняла и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, что говорит о согласованной позиции властей. По ее словам, столичные университеты начали "штамповать" специалистов по профессиям, которые не нужны в таком количестве. Но в Москву и Санкт-Петербург едет молодежь из регионов и уже не возвращается назад. Этот процесс нужно остановить.