В Башкирии спасли зрение мужчине, которому проткнули глаз гвоздём

В Уфе врачи-офтальмологи спасли глаз пациента после тяжёлой травмы. Они вытащили из него гвоздь, который вошел в глазное яблоко под углом 90 градусов. Детали привёл в своём telegram-канале министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

По словам министра, пациент с тяжёлой травмой доставлен бригадой "Скорой" в офтальмологический травмпункт, расположенный в городской больнице №8. Травму он получил во время ремонтных работ.

Офтальмохирурги экстренно удалили инородное тело, восстановили целостность глазного яблока. Через три дня проведена повторная операция по замене помутневшего хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы. Своевременно проведённая хирургическая помощь позволила сохранить пациенту глаз и зрение.