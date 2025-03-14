Завершен прием заявок в астраханскую программу "Победоносец"

В региональную кадровую программу «Победоносец» заявилось 314 астраханцев.

На данный момент завершился приём заявок в региональную кадровую программу «Победоносец» для ветеранов и действующих бойцов СВО.

Всего подали заявки 314 человек, 183 из которых – действующие бойцы СВО.

Напомним, программа "Победоносец" инициирована губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным как аналог президентского проекта "Время героев".

Основная цель – подготовка надёжных управленческих кадров из числа участников спецоперации, которые смогут работать на ведущих позициях в экономике и органах власти региона.