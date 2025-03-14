Работникам уральского сельхозпредприятия выплатили миллионные долги по зарплате

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры работникам местного сельскохозяйственного предприятия выплатили миллионные долги.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что с ноября 2024 по январь 2025 года перед 89 работниками ООО "Арамашевское" образовался долг по зарплате на сумму более 4 млн рублей. Прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия. А в отношении виновного в ситуации сотрудника возбудили дело об административном нарушении.

Как отметили в ведомстве, сейчас задолженность перед работниками погашена полностью. Кроме того, им выплачена компенсация за несвоевременное перечисление выплат – более 236 тысяч рублей.