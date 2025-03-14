Текслер назначил нового замминистра финансов Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового заместителя министра финансов региона. Им стала Елена Лобанова — ранее она возглавляла управление организации исполнения бюджета в социальной сфере областного минфина, сообщает пресс-служба ведомства.

На новой должности Лобанова будет курировать управление областного казначейства — это подразделение обеспечивает финансирование расходов и ведет лицевые счета бюджетополучателей, а также отвечает за работу сводного отдела организации исполнения областного и консолидированного бюджетов.

Елена Лобанова имеет высшее образование по специальности "Финансы и кредит". В челябинском минфине работает с 2011 года. Имеет классный чин "Государственный советник Челябинской области 1 класса", награждена нагрудным знаком минфина России "Отличник финансовой работы".

Кроме того, в ходе перераспределения новые полномочия получил действующий замминистра финансов Андрей Фадеев. Ему передали ключевые вопросы ведомства, связанные с формированием областного бюджета, выработкой и реализацией бюджетной, налоговой, долговой политики региона.

Повышение получила также Евгения Андреева, занявшая должность начальника управления бюджетной и долговой политики минфина области.