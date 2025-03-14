14 Марта 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Сначала - коренным. В Госдуме единодушны с ужесточением условий для получения жилья

Необходимо ввести жесткие условия, при которых вчерашний мигрант, приехавший из Средней Азии и привезший семью в Россию, не мог бы получить жилье от государства. Подобные скандальные истории, возмущающие местных жителей, не должны иметь места, считают депутаты Госдумы.
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Как сообщалось, член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил обращение вице-премьеру России Марату Хуснуллину. Он предлагает закрепить требование, чтобы оба супруга имели российское гражданство. Также должен быть период с момента получения гражданства, после которого новые граждане смогут претендовать на получение такой выплаты. Нельзя только сегодня получить паспорт, а уже завтра - жилищный сертификат. Можно ввести и дополнительное требование - граждане должны прожить в том субъекте, в котором получают выплату, хотя бы три года. Так как регион софинансирует выплату из собственных средств, то пусть люди принесут пользу стране и своему региону, заплатят какие-то налоги за этот период. Все это можно закрепить одним постановлением Правительства. И это будет не неравенством граждан, а просто определенными условиями для получения определенной льготы.

Член СПЧ Кирилл Кабанов говорит, что раздача жилья выходцам из Средней Азии стала системным явлением. А политолог Сергей Михеев видит в этом угрозу государственности России. По его словам, диаспоры становятся силой, которая прогибает государство. Хотя юридически их вообще не существует.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев также согласен с необходимостью ужесточить условия получения жилищных сертификатов. Такого же мнения придерживается депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев, который считает, что вопрос обязательно должен быть поднят Госдумой.

А вот мигранты возмущены. Так, глава Национально-культурного общества "Соотечественники" таджиков Иркутской области Муриват Маликшоев выступил против каких-либо ограничений. По его мнению, нельзя ограничивать людей по национальному признаку и дискриминировать по времени получения гражданства. Комментируя недавний скандал в Братске по поводу незаконной выдачи жилищных субсидий приезжим, он отверг участие в этом таджикской диаспоры. К этим методам, вероятно, прибегают другие диаспоры, но не таджики, уверен Маликшоев.

Как пишет телеграм-канал "Многонационал", в странах Средней Азии существуют специальные тренинги от USAID и других организаций, где обучают, как максимально эффективно использовать социальную систему России.

"Эксперты USAID обучают таджиков, как оформить документы, как определить своих детей в бесплатные школы и поликлиники, как получать пособия и участвовать в многочисленных социальных программах", - пишет канал.


Теги: мигранты, жилье


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