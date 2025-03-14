Знаки парковки для электросамокатов, возможно, появятся в России

Новые правила для любителей электросамокатов могут ввести в России. Проект изменений в правила дорожного движения (ПДД) подготовило Министерство транспорта. Если новый закон примут, то самокатчики смогут парковать их только под специальными знаками, которые установит ГИБДД. Если таких обозначений нет, то оставить транспорт можно только там, где самокат не создаст помех для движения пешеходов, пишет РБК.

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Также в проекте говорится о том, что "водителям" придется снижать скорость при приближении к пешеходам до 10 км/ч. Кроме того, могут запретить кататься на электросамокате вдвоем.

Максимальная скорость движения электросамоката не должна превышать 25 км/ч. Также они должны поддерживать безопасную дистанцию до пешеходов и боковой интервал, чтобы избежать столкновений.

Представитель Минтранса подтвердил изданию работу над проектом.

11 марта мы сообщали, что в Министерстве транспорта России разработалипоправки в ПДД. Если их примут, самокаты из средств индивидуальной мобильности (СИМ) превратятся в транспортное средство. Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства.