СМИ: Келлог был отстранен от переговоров по Украине из-за позиции России

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог был отстранен от переговоров о прекращении конфликта из-за позиции Кремля. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на российского чиновника. Американский чиновник подтвердил эту информацию.

Отмечается, что Москва считает Келлога "проукраински настроенным", пишет РБК. "Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем", — заявил российский источник.

Телеканал напоминает, что Келлог не участвовал ни в переговорах делегаций США и России в Эр-Рияде, ни во встрече американских и украинских дипломатов в Джидде.

Ранее СМИ сообщали, что Келлог говорит об урегулировании конфликта на Украине путем переговоров и якобы предложил сохранить за Россией утраченные Киевом территории в обмен на вступление Украины в НАТО.

В начале марта сообщалось, что высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленскими, чтобы восстановить отношения после конфликта лидеров в Белом доме. По данным телеканала CNN, в числе американских представителей в разговоре участвовал Кит Келлог.