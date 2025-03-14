14 Марта 2025
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Двоих челябинцев с погоней задержали за вылов 422 раков

В Челябинске задержали двоих местных жителей за вылов 422 раков из озера Смолино, которое является памятником природы.

Как рассказали Накануне.RU в ГУ МВД по региону, в дежурную часть городской Госавтоинспекции обратились работники службы охраны и регионального надзора ГБУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области". Они сообщили о том, что преследуют браконьеров, замеченных недалеко от озера Смолино. Двое мужчин пытались скрыться на снегоходе с санями.

Гаишники подключились к погоне, остановили и задержали местных жителей, являющихся друг другу братьями. В импровизированных санях у браконьеров нашли мешок с 422 живыми раками весом около 22 килограммов, а также девять сетей для ловли раков.

Как выяснилось в ходе разбирательства, братья незаконно выловили членистоногих из озера Смолино, которое имеет статус памятника природы и отнесено к особо охраняемой природной территории. Незаконно добытые раки выпустили обратно в водоём.

На мужчин завели уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Их допросили и на время расследования отпустили под подписку о невыезде.

Теги: озеро, раки, задержание, погоня


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