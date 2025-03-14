США усилят санкции против энергетического и банковского секторов России

США решили ввести новые санкции против России. Они коснутся энергетического и банковского секторов.

Ограничения ужесточат в отношении нефтяной и газовой сфер. Более конкретных деталей не озвучено. Россия считает санкции незаконными. Официальных заявлений о введении США новых санкций в отношении России пока не было, пишет РБК.

Глава США Дональд Трамп в конце февраля заявил журналистам, что сегодня вопрос снятия антироссийских санкций не стоит. По его словам, для начала необходимо завершить конфликт вокруг Украины. Между тем, СМИ сообщали, что администрация американского президента поручила Госдепу и Минфину подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Россией.